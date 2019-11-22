Пострадавшие от наводнения в Тулуне: как складывается судьба людей

Все документы должны быть в порядке. Такой простой вывод можно сделать, изучая личные истории некоторых пострадавших от наводнения в Тулуне. А во многих СМИ и федеральных, в том числе, вышла информация, в которой исказили многие истории до неузнаваемости. Как обстоят дела на самом деле?

Желание Деду Морозу трехлетний Женя еще не загадал. Говорит, что рано. А вот у мамы оно почти исполнилось. Сертификат на получения жилья на руках. Единственная проблема — цены выросли. Если раньше за квадрат просили 40 тысяч, то сейчас уже 60. Поиски идут медленно. Анна Трубина считает каждый день.

Анна ТРУБИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА г. ТУЛУНА: Чтобы купить дом, чтобы уехать из коммуналки этой и жить по-человечески. Надоело просто за это время. В своем доме, чтобы урожай был свой, как и до этого. Мы за счет этого и выживали. В квартире много денег надо и затрат.

Татьяна Хлебодарова в свои 50 учится в филиале Братского педагогического колледжа. Вторая профессия будет соцработник. Наводнение коснулось женщину сильно. После потопа рассталась с любимым мужчиной. Он сертификат получил, а даму сердца выгнал. У Татьяны собственности в городе нет. Поэтому, кроме единовременной компенсации, ей ничего не дали. Но власти пытаются решить проблему мамы двух детей: студентки и 4-классницы.

Татьяна ХЛЕБОДАРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА г. ТУЛУНА: Чтобы хотя бы поставили в очередь на служебное жилье. Вот дали список, буквально вчера я его взяла. Какие там надо справки собрать, вот буду начинать собирать. Я не хочу сказать, что плохие условия те, в которых я сейчас живу. Более-менее. Но лучше бы, конечно, отдельно.

А этой Тулунский район. Деревня Паберега. Пенсионерка Лидия Пичура встречает гостей с радостью. Рассказывает, выплаты за потерю имущества сильно пригодились.

Лидия ПИЧУРА, ЖИТЕЛЬНИЦА д. ПАБЕРЕГА: Я на эти деньги мужичков наняла, чтобы тротуарчики сделали. Все же уплыло. Садик. Огород отгородила. Ну, тряпки вот себе купила. Все же уплыло то. Ну, вот все истратила. Все 110 тысяч.

Дом Лидии Пичуры подлежит сносу. Но документы на право собственности у пенсионерки не оформлены. Поэтому и сертификат выдать нельзя. Исправить ситуацию может суд. Но сама пострадавшая в город поехать не может. Тяжело. Поэтому и заявления не было. Хотя, по словам местной администрации, вопрос решается легко. Ведь на дочь как на официального представителя оформлена доверенность.

Владимир СТЕПАНЧЕНКО, ГЛАВА БУРХУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ: Сейчас соцзащита сказала, что нет, нужны документы на дом, решение суда. Поэтому они просто идут к юристу, он им пишет заявление, и там буквально на 2-3 день рассмотрение. Доверенное лицо у нее есть.

И такие случаи как в районе, так и в городе бывают. Где-то отсутствуют документы на собственность, где-то какие-то семейные вопросы. Хотя большинство пострадавших сертификаты уже получили. Треть из них въехала в новые дома. Но тут неожиданно появились еще почти 400 якобы пострадавших. Жителям одного из микрорайонов, где воды не было, пришли СМС-сообщения о возможности получить компенсацию.

Елена АБРАМОВА, ВИЦЕ-МЭР ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТУЛУН: То, что была блокирована работа администрации, мы с этим справились. Но вот дело-то в другом. Людям-то необоснованно дали надежду на получение ими единовременной выплаты. Это в корне неправильно. Каждый-то шел и уже рассчитывал на эти 10 тысяч, психологически их держал в кармане и мысленно их потратил. Так с людьми поступать нельзя.

По каждому отдельному случаю работает региональное правительство. А маленький Женя вместе с мамой собирается на медосмотр. Ведь его, а также старшего брата устроят в детский сад. Кстати, до наводнения этим вопросом в семье Трубиных никто не интересовался.