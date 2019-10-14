Пострадавшая от паводка семья переехала из Тулуна в Иркутский район

Семьи, пострадавшие от летнего паводка, чаще всего либо остаются на прежнем месте, либо едут в Братск, Иркутский или Шелеховский район. Супруги Дуденковы и их трое сыновей больше месяца живут в новом доме. Из Тулуна семья перебралась в Иркутский район. Дом вдвое больше прежнего. На новом месте, можно сказать, освоились.

Кухня теперь просторная, большая. Затопленный дом Дуденковых был вдвое меньше. В новом места хватаем всем. В семь трое детей. Старшему 5 лет, среднему 2,5 года. А самый младший родился через месяц после первой волны паводка. Когда топило Тулун, Алена была беременна.

Алена ДУДЕНКОВА: Мне надо было лежать, мне ни ходить, ничего нельзя было. Мы уходили, у нас воды уже много было в доме. Мы сначала хотели на крышу залезть. Все равно дом же жалко бросать. Муж все-таки в последний момент уговорил. Там у нас есть районы. Пятиэтажки повыше стоят.

Сначала искали жилье в Тулуне. Потом подыскивали квартиру в Иркутске. Но решили, что свой дом все-таки лучше. Да и детям раздолье. Нашли хороший дом в Иркутском районе. 120 квадратов и шесть соток земли. В Куде. Мужу недалеко до работы, он трудится в соседнем Хомутово. Старший сын уже получил место в детском саду.

От наводнения в Иркутской области пострадали свыше 10 тысяч домов. Большая часть из них под снос. На сегодня в регионе выдали 5199 свидетельств на получение жилья. 1360 оплатили. Общий объем средств составил больше 3,5 млрд рублей. Работа в этом направлении продолжается.