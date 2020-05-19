Пособия и выплаты, которые требуют ежегодного подтверждения, продлили автоматически

Речь идет о пособиях на ребенка малоимущим семьям, соцподдержке многодетным, а также бесплатном питании в школе, покупку лекарств. Всем имеющим право на эти выплаты продлили сроки получения до 30 сентября 2020. Кроме того, продлена федеральная выплата на первых рожденных или усыновленных детей, которым в период с января по октябрь исполнилось полтора года. На них пособия без всяких подтверждений продлены на шесть месяцев, а на детей, которым исполнилось год и два, выплаты автоматически продлили на один год.

Ирина ГАЕВАЯ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОПЕКИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

На сегодняшний день все меры соцподдержки, которые действовали у граждан до 1 апреля, были продлены нашим гражданам автоматически. Это касается мер соцподдержки, которые требуют ежегодного подтверждения права ее получения. Например, пособия на ребенка малоимущим семьям, выплата соцпособия многодетным семьям, бесплатное питание в школах.