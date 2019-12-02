После капитального ремонта открылась школа в Зиме

Несколько лет дети и учителя ютились в других учебных заведениях. И вот вчера вновь встретились в родных стенах.

Сегодня праздничная суета в зиминской школе №1 не останавливается ни на минуту. У детей горят глаза, учителя волнуются. Через несколько минут начнется торжественное открытие новой школы, их школы. Два года назад учебное заведение пришлось покинуть. Пока шел ремонт, дети и учителя работали и учились в других учреждениях города. И вот сегодня вновь встретились в родных стенах.

Сегодня в обновленной школе почетные гости. Их встречают как дорогих гостей и угощают караваем. И вот, наконец, торжественно разрезают ленту. Звенит первый звонок.

Школу, что была на этом месте раньше, построили в 1972 году. С тех пор там ни разу не делали капитальный ремонт. И вот в 2017 году взялись за ремонт. Как говорят строители, от старого здания остались только стены, все остальное новое.

Светлана КРУЧИНА, ДИРЕКТОР СОШ №1 Г. ЗИМА: Появился новый лингафонный кабинет. Кабинет ИЗО оборудован современными столами, как пюпитры они. Новые приобретены слесарные столы в технологию. Это вот новое, такого не было.

Сейчас в школе два спортивных зала. Мастерские для мальчиков и девочек. Музыкальный и класс изобразительного искусства оснащены специальными столами. Всего на закупку мебели министерством образования выделена субсидия 3,5 млн рублей. Эти деньги были потрачены не зря, что видно в глазах детей.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В настоящее время ведется капитальный ремонт 38 школ региона. Я о текущем не говорю, они делаются все. Строится 15 новых зданий. Такого объема строительства и ремонта учреждений образования в регионе не было за последние 30 лет. Мы стараемся за короткое время сделать так, чтобы дети учились в новых, комфортных школах.

Уже сегодня 524 ребенка из Зимы пошли учиться в школу. Здесь шутят, что теперь День знаний будут отмечать дважды: 1 сентября со всей страной и 1 декабря — в день рождения своей школы.