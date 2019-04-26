Посевная кампания стартовала в Иркутской области

Посевная кампания стартовала в Иркутской области

26.04.19

Сеять начали серьезными темпами. Из-за ранней весны посевная кампания в Иркутской области началась раньше. К работам приступили 19 районов. На поля завозят минеральные и органические удобрения, боронят, сеют зерновые культуры и однолетние травы. Средствами защиты от вредителей обрабатывают семена. В этом году перед хозяйствами поставлена задача увеличить производство зерна, картофеля, овощей и кормов для скота. Общая посевная площадь станет больше на 17 тысяч гектаров.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.