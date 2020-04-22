Посевная кампания стартовала в Иркутской области

Чтобы собрать рекордный урожай, одними из первых в поля вышли аграрии Усольского района. Там уже посадили несколько сотен гектаров ячменя. Свежие посевы увидела наша съемочная группа.

Для Виктора Снисарева этот посевной сезон уже двадцатый. За два десятка лет успел поработать на разной технике. Но этот трактор считает лучшим. Современная машина очень упрощает посев. Механизатор работает в любую погоду и уже делится ожиданиями от урожая.

Виктор СНИСАРЕВ, МЕХАНИЗАТОР: Ветер землю сушит. Желательно, что если хорошая была погода, то без ветра холодного. Удобрения больше сыплем. Надеемся, что будет лучше, чем в том году.

В хозяйстве «Большееланское» посевная кампания началась на прошлой неделе. Первым сеют ячмень. Благодаря прошлогодним осадкам почва осталась влажной. Плодородная земля — гордость этого хозяйства.

Виталий ШАДРИН, ДИРЕКТОР АО «БОЛЬШЕЕЛАНСКОЕ»: Здесь вовремя дождь, вовремя снег, вовремя солнце. В притаежной зоне тихо. Далеко железная дорога, далеко Московский тракт. И тут люди живут оседло, нет такой текучести кадров.

А в хозяйстве «Железнодорожник» к посевной приступили день назад. Ждали, пока прогреется почва. После ячменя перейдут к посеву овса, пшеницы и кормовых культур. Плановая урожайность — 25 центнеров зерновых. Но бывает, что получают и больше 30. Таким ожидают нынешний урожай.

Сергей СИНЬКОВ, ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ АО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»: Температура меняется резко у нас. Поэтому так и называют: резко континентальный климат. Мы приспосабливаемся к этим условиям, потому что сеять надо, выращивать надо. Если ждать, пока нагреется почва, может потеряться влага. Поэтому мы ловим здесь баланс влаги и тепла.

Благодаря ранней весне в Иркутской области и работать в полях начали раньше. Так, в Усольском районе уже посеяли первые 560 гектаров зерновых и 60 гектаров многолетних трав. Сейчас важно подготовиться к засушливой майской погоде. Задач добавила и пандемия коронавируса. Спрос на урожай снизился. И, чтобы избежать роста цен на продукцию, производители согласились зафиксировать стоимость.

Илья СУМАРОКОВ, И.О. МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы сегодня уже утвердим перечень социально-значимых продуктовых товаров, на которые мы зафиксируем цены на 4 месяца. Проблем никаких не существует в обеспечении перерабатывающих предприятий селькохозяйственным сырьем и торговых сетей в обеспечении продуктов питания. Мы обеспечены в полном объеме.

В планах аграриев собрать рекордные миллион тонн зерна. Для такой амбициозной цели есть и техника, и площади. Осталось только надеяться, что погода не подведет.



