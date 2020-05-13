Похолодание идет в Иркутскую область

В ближайшие два дня регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Нас ждет неустойчивая погода, одеваться стоит потеплее. Дожди хлынут уже завтра в западных и северных районах. Но самой прохладной будет пятница, кое-где пройдет даже мокрый снег. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Ночью местами будут заморозки до -6 градусов. Дневные температуры тоже значительно понизятся, на севере региона столбик термометра покажет всего +2, +4. К выходным тучи рассеются, а вот порывистый ветер продолжит бушевать. Несмотря на похолодание, в некоторых районах области сохранится высокий класс пожароопасности.

Юлия ЯНЬКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИРКУТСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА:

На сегодняшний день наиболее неблагоприятная обстановка с пожароопасностью наблюдается в верхнеленских, южных и центральных районах области. С учетом того, что ожидаем осадки в южных и центральных районах, высокий и чрезвычайный класс у нас должны сброситься, но на 14, 15, 16 мая высокая и чрезвычайная пожароопасность сохранится в верхнеленских, Ольхонском районах и в Усть-Ордынском округе.