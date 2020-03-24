Подготовку к пожароопасному сезону обсудили на заседании Совета Законодательного собрания Приангарья

1 апреля на юге Иркутской области введут особый противопожарный режим. О том, как идет подготовка, есть вопросы у муниципальных образований. Об этом говорили сегодня на заседании Совета Законодательного собрания региона.

На видеосвязи с Иркутском 70 глав территорий региона. Как не допустить повторения прошлогодней ситуации с пожарами? В 2019-м горело полтора миллиона гектаров тайги. В зону сильного задымления попали больше 100 населенных пунктов.

Александр ВЕДЕРНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Наша с вами общая задача — пока есть время, серьезно подготовиться и не допустить прошлогодней ситуации, когда в области было зафиксировано более одной тысячи лесных пожаров.

На площадке областного парламента впервые в новой должности депутата федерального уровня принимает участие Сергей Сокол. Говорит о необходимости корректировать законодательство по защите населенных пунктов от пожаров.

Сергей СОКОЛ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ:

Вопрос, который требует внимания всех сторон власти, в том числе и в Госдуме, нужно принимать решения, которые отрегулируют многие вопросы, также и выделение средств. Обратим на это внимание.

Внимание обратят и на привлечение к работе добровольческих пожарных дружин в муниципалитетах. Необходимо разработать систему их финансирования. Техника в Иркутской области к тушению готова. Уже на следующей неделе на юге региона введут особый противопожарный режим.



