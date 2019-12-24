Подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне началась в Иркутской области

Сегодня состоялось очередное заседание областного организационного комитета «Победа» под председательством врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Участники совещания обсудили план областных мероприятий, уточнили и внесли необходимые коррективы. В Иркутской области 9796 ветеранов войны, из них 381 участник войны, 76 инвалидов ВОВ, 8858 тружеников тыла, 135 жителей блокадного Ленинграда, шесть детей-инвалидов ВОВ, недействующая армия — 73 человека. Для каждого в регионе предусмотрены меры поддержки. А сегодня Игорь Кобзев предложил рассмотреть возможность дополнительных единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы ветеранам войны, а также вдовам участников и инвалидов войны.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В каждой семье есть бабушки и дедушки, которые испытали это тяжелое время на себе. Конечно, мы должны уделить особое внимание ветеранам войны и труженикам тыла. От качественной работы всех нас зависит, как мы выстроим эту работу, и зависит уровень проведения мероприятий 2020 года.