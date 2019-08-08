Почти три тысячи девятиклассников Иркутской области будут сдавать экзамены повторно этой осенью

Почти три тысячи девятиклассников Иркутской области будут сдавать экзамены повторно этой осенью

08.08.19

В прошедшем учебном году государственную итоговую аттестацию не прошли чуть более 10% школьников. У них есть право пересдать предметы в дополнительный период. Для этого нужно прийти в школу и написать заявление. Причем сделать это до 20 августа, то есть не позднее, чем за две недели до пересдачи. Повторные экзамены стартуют 3 сентября.

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