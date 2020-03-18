Почти сто населенных пунктов в Иркутской области могут попасть в зону весеннего паводка

Сегодня в областном правительстве прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На совещании обсудили вопросы готовности региона к предстоящему половодью. Инструменты, техника, а также взрывчатка заготовлены в необходимых объемах. Сейчас проверяют работу систем оповещения населения, в некоторых районах проводят чернение льда. Глава региона Игорь Кобзев потребовал своевременно информировать жителей населенных пунктов о метеорологической обстановке.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Здесь важно то, что муниципалитеты и все заинтересованные стороны должны подготовиться. У нас определены зоны. И там, где мы прогнозируем эти риски, давайте уже с завтрашнего дня по всем этим населенным пунктам доводите этот прогноз.

Тревогу вызывают реки Лена, Бирюса, Ия, Уда, Ока, Нижняя Тунгуска и Катанга. На них традиционно рискованная паводковая обстановка. По словам метеорологов, вскрытие рек на севере области ожидают с третьей декады апреля и до середины мая. Температура воздуха в следующем месяце на 1-2 градуса выше нормы. При этом запасы снега небольшие.