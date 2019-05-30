Век живи — век учись. Почти 850 человек предпенсионного возраста пройдут обучение в Иркутской области в 2019 году. Люди могут повысить квалификацию или получить новые навыки. Программа «Старшее поколение» — это часть национального проекта «Демография». На переобучение ждут как работающих, так и безработных. Желающих приглашают в центры занятости населения по месту жительства.

Наталья ВОРОНЦОВА, МИНИСТР ТРУДА и ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Если человек работает, но для сохранения занятости, для повышения конкурентоспособности на рынке труда необходимо повышение квалификации, то необходима заявка работодателя в центр занятости или человек самостоятельно приходят в центр занятости, а затем мы отрабатываем с работодателем.

Период обучения до 3 месяцев. Сегодня его в Иркутской области уже начали более ста человек по направлениям «управление персоналом», «оценка имущества», «безопасность дорожного движения», «бухгалтерский учет». В центрах занятости отмечают: наибольший интерес проявляют жители северных территорий региона. Финансируется программа «Старшее поколение» из областного и федерального бюджетов.