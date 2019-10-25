Почти 2,5 тысячи призывников Иркутской области отправились на службу

Их служба уже началась. Почти 2,5 тысячи призывников Иркутской области отправились исполнять воинский долг. Вчера они прибыли в областной сборный пункт.

Иркутянина Дмитрия Ермакова провожают всей семьей. На лицах волнение и радость. Дмитрий попал в ракетные войска. В армию пойти мечтал давно, поэтому сразу после окончания техникума обратился в военкомат. Его сослуживец Сергей Ходепкин по образованию юрист. Ему служба в армии нужна для работы в уголовном розыске.

Сергей ХОДЕПКИН, ПРИЗЫВНИК: Я думаю, что это очень важный момент в становлении мужчины. Потому что в армии совсем по-другому, не как на гражданке. Уже тут замечаем. Кто-то просто сходит ради военного билета. Отмарширует свое и уйдет. А кто-то за навыками, будет учиться. Кому знания нужны, он их найдет везде.

Сегодня призывники Иркутской области впервые стоят на плацу в форме. Жители области служат на территориях Восточного, Западного, Центрального и Южного военных округов, а также на Северном флоте. Там сибирские солдаты всегда в приоритете.

Сергей КАРАМЫШЕВ, ВОЕННЫЙ КОМИССАР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Приятно, что никогда жалоб на сибирских призывников нет. Особенно на ребят из Иркутской области. Все командиры ребят хвалят. Все командиры довольны, что сибиряки к ним прибывают служить. И все хотят, чтобы они у них служили.

Исполнять воинский долг отправились почти 2,5 тысячи сибиряков. В этом году план по призыву меньше. Юноши из затопленных территорий — Тулунского, Нижнеудинского, Чунского и Тайшетского районов — получили право на отсрочку.

Владимир ДОРОФЕЕВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сегодняшний призыв чуть меньше, чем в предыдущие годы. Он обусловлен именно этими факторами. Но в целом задачу, которую ставит перед нами командование округа, если говорить правильно верховный главнокомандующий, наша область успешно всегда выполняла.

Впереди у солдат отъезд в воинские части. Призывников отправят в Нижний Новгород, Красноярский край, Московскую область и другие регионы. Следить за их благополучием будут с первых дней. Поэтому у родственников солдат нет повода волноваться.