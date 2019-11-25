Почетный знак «Материнская слава» получили 16 женщин Иркутской области

Почетный знак «Материнская слава» получили 16 женщин Иркутской области25.11.19
Многие из них воспитывают не один десяток детей и не делят их на родных и приемных. Почетный знак «Материнская слава» получили сегодня 16 женщин из разных районов области. Они воспитали пятерых или больше своих детей или детей из детского дома. Специальные знаки, выполненные из золота и серебра, а также денежную выплату им вручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Почетный знак учредили в регионе еще 12 лет назад. Сегодня его обладателями стали женщины из Аларского, Куйтунского, Зиминского, Усть-Ордынского районов и других территорий области.
Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Для каждого из нас нет ничего дороже семьи. Мир постоянно меняется, но незыблемым остается главное — это теплота человеческих отношений, чувства родства, ощущения любви. Сегодня нам очень важно подчеркнуть значимость института семьи. Чтобы молодежь смело вступала в брак и растила детей.
Елена СОКОЛОВА, МНОГОДЕТНАЯ МАМА:
Разницы между кровными и приемными детьми, конечно же, нет. Они наши, они стали уже родными. Куда им с подводной лодки? Четверо девочек у меня, уже вышли замуж, создали очень хорошие семьи. Двое из них уже многодетные.
Многие награжденные мамы также активно участвуют в общественных мероприятиях, в том числе организованных для многодетных семей. Являются победителями региональных конкурсов «Почетная семья Иркутской области», «Лучшая семейная усадьба», ежегодной областной выставки «Мир семьи. Страна детства».
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.