По 10 тысяч рублей получат жители Иркутской области, потерявшие урожай из-за грунтовых вод

Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Игорь Кобзев. Выплаты предназначены для жителей Тулунского, Зиминского, Куйтунского и Нижнеудинского районов, а также городов Тулун и Зима. Компенсация положена тем, кто ранее не получал никаких выплат в связи с чрезвычайной ситуацией, случившейся летом 2019-го. Уже сейчас с заявлением можно обращаться в районные администрации.

Наталья ЖИЛКИНА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сейчас уже начата работа. Мы непосредственно с районами взаимодействуем. Министерством сельского хозяйства подготовлена памятка, как действовать населению в этой ситуации, к кому обращаться. Мы на прямой связи с районами находимся. Все вопросы, которые есть, оперативно решаем и поясняем те или иные вопросы.

По предварительным подсчетам, таких людей будет 13,5 тысяч. На выплаты им потратят 135 миллионов рублей. Получателем может быть только один член семьи, компенсации предусмотрены только на один земельный участок.