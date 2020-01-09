Площадку «Усольехимпрома» возьмут под более пристальный контроль

На территории бывшего предприятия определили пять участков, которые представляют серьезную опасность для людей и для природы. Завод, несмотря на то, что несколько лет не работает, продолжает оставаться под охраной. Какие проблемные вопросы существуют до сих пор, расскажем далее.

Промплощадка бывшего предприятия «Усольехимпром» до сих пор остается экологически опасным объектом. Один из самых важных вопросов — рекультивация ртутьсодержащих отходов экс-завода. Главе региона — он впервые в должности посещает этот объект — рассказывают: программа ликвидации поэтапная, рассчитана на несколько лет. Основные работы придутся на второй и третий год проекта.

В декабре по поручению Игоря Кобзева начала работу межведомственная рабочая группа по вопросам ликвидации ЧС на территории «Усольехимпрома». Врио губернатора отмечает: рабочая группа будет контролировать ситуацию постоянно до полной ее ликвидации. Кроме того, работу ведут и по другим проблемным вопросам. Это промышленный коллектор, слив из которого идет в Ангару. Сейчас важно определить источник его питания водой, а необходимые обследования завершить до конца января. Также на особый контроль возьмут охрану промышленной площадки. Посторонних сюда допускать нельзя.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Ограничить доступ любых желающих, кто хочет посетить эту территорию. Мы определили 5 участков, все должно быть под контролем, которые на сегодня представляют опасность. И дальше работаем, будет сделан комплексный план. Максим ТОРОПКИН, МЭР г. УСОЛЬЯ-СИБИРСКОГО: По тому же варианту, как мы закрыли скважину номер 2, закроем также те скважины, которые представляют опасность для жителей и экологии.

Еще один проблемный вопрос — шламонакопитель недалеко от Ангары. До конца января рабочая группа определит, с помощью каких технологий утилизируют эти отходы.