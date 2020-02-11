Площадь зон, где разрешается не тушить лесные пожары, в Иркутской области уменьшат в три раза

Об этом говорили на совещании с врио губернатора региона. Необходимо обеспечить непрерывный контроль пожарной обстановки, чтобы при необходимости оперативно тушить возгорания, а также подготовить предложения по совершенствованию авиационных работ по охране лесов от пожаров. Игорь Кобзев призвал к грамотному авианаблюдению на территории Иркутской области. Еще на совещании глава региона дал поручение внести сведения о границах лесничеств в Единый государственный реестр недвижимости. Это позволит области решить проблему незаконного предоставления лесных участков. В преддверии пожароопасного периода создан оперативный штаб, он будет круглосуточно контролировать ситуацию. Повторения масштабных лесных пожаров прошлых лет произойти не должно.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Дальше у нас следственные органы должны работать, как часы. Они выезжают вместе со службой тушения, формируйте эти следственные группы, которые в рамках своей компетенции, если то, что связано с умыслом — это другая категория, то, что связано с неосторожностью — ваша компетенция.