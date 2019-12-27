План защиты Нижнеудинска разработают к середине 2020 года

Об этом вице-премьер России Виталий Мутко сообщил на встрече с жителями. Он прилетел с рабочим визитом в Иркутскую область. Главная цель — оценить ход восстановления пострадавших районов региона после летнего наводнения, пообщаться с людьми.

В Нижнеудинске Виталий Мутко и врио губернатора региона Игорь Кобзев поздравили с новосельем многодетную семью Мингазовых. Елена с тремя детьми после наводнения в июне осталась буквально без всего: дома, вещей. Ускорить получение свидетельства на покупку новой квартиры помог как раз Виталий Мутко, к нему женщина обратилась несколько месяцев назад.

Сразу после прошла встреча с жителями в нижнеудинской районной администрации. Зампред российского правительства отметил, что работа по восстановлению объектов социальной сферы, инфраструктуры идет. Что касается вопросов жителей, они тоже решаются. При этом есть и частные случаи, которые касаются обследования жилых помещений, судебных тяжб. В этом предстоит разобраться более детально. Завтра государственная комиссия весь день будет работать в Тулунском районе. Там проверят ход строительства жилья для пострадавших от наводнения, а также восстановление социальных объектов. Проведут встречи с населением.