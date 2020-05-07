План поэтапного выхода из режима ограничений в Иркутской области разработают до 11 мая

План поэтапного выхода из режима ограничений в Иркутской области разработают до 11 мая

07.05.20

Он будет опираться на федеральный план, подготовленный Роспотребнадзором. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба. Главам муниципальных образований рекомендовано перенести культурно-массовые мероприятия, которые были запланированы в предстоящие праздничные дни, на более поздний период.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Как рекомендовала глава Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова, мы должны учесть темпы роста заболевания, количество койко-мест в лечебных учреждениях для приема больных при резком всплеске болезни и показатель охвата тестирования.

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