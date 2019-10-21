Выстроить правильную логистику и определить алгоритм действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Пилотный проект «Кнопка помощи при ЧС» будет реализован в Иркутской области. Он позволит на более системном уровне организовать доставку гуманитарного груза, найти волонтеров, а также понять, в какой поддержке нуждаются пострадавшие. О том, как будет работать новая информационная система, расскажем далее.

До сих пор десятки тысяч посылок приходят в отделение иркутского Красного креста. Люди со всей страны не остаются равнодушными, только сейчас здесь находится более 8 тонн гуманитарной помощи. Все это будет отправлено жителям Нижнеудинска и Тулуна, которые этим летом пострадали от паводка. Волонтеры Красного креста ни на день не прекращают работать. Они разбирают посылки, сортируют вещи, предметы первой необходимости, продукты.

Когда Иркутскую область накрыл паводок, в иркутский Красный крест пришло около 300 тонн гуманитарной помощи. Первым встал вопрос о доставке важного груза. Откликнулась российская логистическая компания, которая абсолютно бесплатно перевозила посылки в пострадавшие районы.

Дарина ПРЕСЕКИНА, ПОМОЩНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «РОССИЙСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА»: Транспортная компания, которая перевозила бесплатно. Мы переадресовывали либо в Тулун, либо в Нижнеудинск, либо сюда, в Иркутск, и распределяли, куда и что нужнее по запросам.

Чтобы людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, оказывать поддержку систематически, в Иркутской области стартует проект «Кнопка помощи». Создадут информационный портал, который даст возможность каждому неравнодушному, будь то волонтер или крупная корпорация, узнать, какая помощь необходима пострадавшим, а также где и какие ресурсы хранятся на складах, кто сможет оперативно доставить гуманитарный груз. В планах запустить его в работу в ближайшее время.

Сергей ДАВИДЯН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «РОССИЙСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА»: Решили создать так называемую «Кнопку помощи», где любая из организаций, любой человек, физическое лицо либо корпорация могли обратиться к нам, условно говоря, к этой «кнопке помощи» со своей помощью, которую мы отправим в те или иные районы, где, не дай Бог, будет какая-либо ЧС. Не надо будет часами и днями обзванивать знакомых, родственников, кто едет в тот или иной район, чтобы увезли груз.

Стихия непредсказуема. Это доказывают летние события в Иркутской области. Поэтому, говорят основатели проекта, «Кнопка помощи» будет полезна для всех регионов, которые также не застрахованы от чрезвычайных ситуаций. И надеются, что такая информационная система реализуется во всей стране.