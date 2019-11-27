Пеший ледовый переход на реке Лене открыли официально

Пеший ледовый переход на реке Лене открыли официально27.11.19
Переход соединил село Макарово и деревню Балашова. Контрольные замеры показали, что он безопасен для пешеходов. Толщина льда на всей протяженности составляет 21 сантиметр. Его обозначили вешками и оборудовали подходами. Для безопасности есть спасательные доски и шесты. А вот выезд на лед автотранспорта категорически запрещен. Для автомобилистов выставили запрещающие дорожные знаки.
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