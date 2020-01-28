Первые дни февраля в Приангарье будут морозными

Первые дни февраля в Приангарье будут морозными28.01.20
Морозы идут в Иркутскую область. По прогнозам метеорологов, первые дни февраля будут холодными. В западных и южных районах температура ночью может опуститься до -42 градусов. Днем термометры покажут до -30. В целом в феврале среднемесячная температура ожидается на два градуса ниже обычной. В остальных районах показатели в пределах нормы. А вот вторая половина месяца порадует потеплением.
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