Первые дни февраля в Приангарье будут морозными

Первые дни февраля в Приангарье будут морозными

28.01.20

Морозы идут в Иркутскую область. По прогнозам метеорологов, первые дни февраля будут холодными. В западных и южных районах температура ночью может опуститься до -42 градусов. Днем термометры покажут до -30. В целом в феврале среднемесячная температура ожидается на два градуса ниже обычной. В остальных районах показатели в пределах нормы. А вот вторая половина месяца порадует потеплением.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.