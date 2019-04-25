Переход на новую систему обращения с ТКО обсудили на заседании рабочей группы в Иркутске

Строительство мусорных полигонов в Черемховском и Нижнеудинском районах завершат в этом году. Мусороперерабатывающий комплекс начнут проектировать в Ангарском районе. Также в этом году начнут возводить полигон с элементами сортировки в Слюдянском районе. Это позволит обслуживать территорию южной части Байкала. Все это обсудили на заседании рабочей группы по урегулированию спорных вопросов по переходу на новую систему обращения с ТКО. Одна из озвученных проблем муниципальных образований региона — недостаточно развития инфраструктура. Речь идет о нехватке в населенных пунктах контейнеров и контейнерных площадок. Субсидия из областного бюджета в размере 200 млн рублей полностью закроет эту потребность.

Руслан БОЛОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Что касается вопросов поддержки регоператора, заостряю внимание: мы работаем с точки зрения обеспечения поддержки МО, которые вошли в эту реформу, в этот закон.

За первые три месяца этого года с территории региона собрали и вывезли более 700 кубометров твердых бытовых отходов. Общий процент сбора платы за услугу от населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — около 30%.