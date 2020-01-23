Переход на электронные трудовые книжки начался в Приангарье

Программа стартовала 1 января. До 30 июня каждый работодатель обязан вручить уведомление своим сотрудникам. А последние должны написать заявление либо на переход на электронную трудовую, либо выразить пожелание сохранить действующую бумажную. Работодатель обязан вести ее вручную и в то же время отправлять данные в пенсионный фонд. Те, кто впервые вступит в трудовые отношения в следующем году, смогут иметь только электронный вариант документа. Бумажную выписку можно будет получить в многофункциональном центре или в пенсионном фонде России.

Евгений АРОНОВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: У работодателей снижаются издержки на приобретение, хранение бланков трудовых книжек, не нужно ничего вносить туда вручную. Человек, получив трудовую книжку на руки, освобождается от риска потерять ее. Потому что электронную трудовую книжку невозможно потерять. Кроме того, информационная система пенсионного фонда РФ, где будут храниться сведения о трудовой деятельности гражданина, аттестована в соответствии с законодательством по защите персональных данных.