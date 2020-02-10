Оттепель в Иркутской области сменится морозами

Неожиданная оттепель в Иркутске. Плюсовая температура в феврале — это очень редкое явление для нашего региона. За последние 30 лет таких случаев было всего четыре. Иркутяне такому подарку природы рады. Но есть и минусы в этой ситуации. В западных и северных районах области прошли мокрый снег и даже дождь, что способствует образованию гололеда. Уже с завтрашнего дня столбик термометра начнет понемногу опускаться вниз и к концу недели вернется к привычной для сибиряков отметке в -30 градусов.

Юлия ЯНЬКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИРКУТСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА: Также ожидаем порывистый северо-западный ветер, и в дальнейшем будет отмечаться понижение температуры воздуха. В четверг и пятницу в ночные часы по области -22, — 28 градусов, а местами — 30, -33.