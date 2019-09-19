Отопительный сезон в Иркутской области начали по графику

Только в одном муниципальном образовании Приангарья — Усолье-Сибирском — пока не запустили тепло. Это объясняют погодными условиями. На особом контроле подготовка к зиме в пострадавших от паводка территориях. В Тулуне завершают замену тепловых сетей, в том числе восстановление тепловой изоляции, продолжают работы на котельных. Также подходит к концу ремонт коммунальных объектов в Нижнеудинске. Подтопленным городам и поселкам выделили на подготовку к отопительному сезону в общей сложности более 320 миллионов рублей. Кроме того, из аварийно-технического запаса Иркутской области поставили материалы и оборудование на 84 млн рублей.