Открытый фестиваль беспилотных авиационных систем «Бас» прошел в Оёке Иркутского района

На оператора беспилотных систем со следующего года будут обучать в Иркутске. Эту отрасль на сегодня называют одной из перспективных и продвинутых. За ней, утверждают, будущее технологий. А пока для привлечения внимания, в том числе подростков и школьников, проводят открытый фестиваль беспилотных авиационных систем «Бас». В этом году он собрал любителей в Оёке Иркутского района.

Самый дорогой на этом авиафестивале беспилотник самолетного типа «Птеро». Его стоимость почти 5 миллионов рублей. Технические характеристики самые совершенные среди ему подобных. Способен преодолевать расстояние до 700 километров, находиться в воздухе несколько часов, а работает на 95 бензине. Чаще всего аппарат используют в геодезии.

На фестивале в Оёке «Птеро» совершает показательный полет. Вообще же участники здесь в большинстве случаев своими руками мастерили разные модели беспилотников. Вот, например, шелеховчанин Виктор авиамоделированием занимается всего несколько лет, а называет это мечтой детства. Сегодня в арсенале три разные аппарата. Больше всего гордится военным учебным У-2, собранным по оригинальным чертежам.

Виктор КОВЕКОВДОВ, УЧАСТНИК ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ «БАС-2019»: Немцы, как огня, боялись такой самолет, ночью наши девушки были бесстрашны. Его называли кукурузник, некоторые — швейной машинкой.

Фестиваль беспилотных авиасистем проводят в третий раз, но впервые на базе площадки ДОСААФ в Оёке. Одна из основный целей — привлечь внимание молодежи к перспективным технологиям.

Олег ГОРБАЧЕВ, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ФИЛИАЛА МГТУ ГА: Мы хотим, чтобы ребята поняли, что это такое, и, возможно, связали свою судьбу с этими технологиями. Для этого мы проводим фестивали, обучаем операторов беспилотных систем в качестве дополнительного образования и со следующего года открываем специальность «оператор беспилотных систем».

Эксперты говорят: если пока кто-то не воспринимает всерьез эту сферу, то это большое упущение. Эксплуатация, обслуживание, ремонт. Иркутская область еще может побороться за ведущее место в перспективной отрасли.