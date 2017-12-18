Открытие дороги в Тайшете

Дорожная служба Иркутской области завершила строительство участка гравийной трассы, соединившей напрямую Тайшет, Чуну и Братск.

Теперь водителям не надо делать крюк через Тулун. Губернатор и Правительство региона сейчас уделяют особое внимание развитию дорожной сети севера Приангарья. Какие еще трассы будут приведены в порядок — расскажет Туяна Нимаева.

Символический старт начала движения, и по традиции первыми по новой дороге проходят спецмашины, которые здесь работали. Сегодня открылась трасса, соединяющая Тайшет, Чуну и Братск. Жители трех близлежащих районов ждали этого события более 30 лет. Ведь для них эта дорога – не просто транспортная артерия, а жизненная необходимость. Она соединила отдаленные населенные пункты с районными центрами.

Василий Киндрачук, глава Таргизского муниципального образования: Это долгожданная дорога. У нас ушли проблемы в плане пожарного обеспечения населенных пунктов. До нас было добраться очень тяжело. В весенний и осенний периоды это было невозможно сделать. Теперь в любое время года — это проезжие дороги.

Раньше либо добирались на электричках, либо ездили в объезд через Тулун. На этом месте была непроходимая тайга. Сейчас расстояние между Тайшетом и Братском сократилось на 280 километров, а время в пути уменьшилось на 4 часа.

Андрей Нежевляк, житель Чунского района: Очень хорошо, давно ждали этого. Приятно ездить, спокойно, расширяют, чистят.

Любовь Нежевляк, жительница Чунского района: Племянник стал в гости ездить из Братска почаще, почаще стали видеться, очень доволен.

Светлана Титенко, жительница п. Сосновка Чунского района: Если мы ездили через Зыкан, там тоже таких условий не было. А сейчас ездишь, прямая, широкая федеральная трасса идет. Едешь и прекрасно.

Новая трасса – это 38 километров из щебеночной смеси, подъезды к трем поселкам в Чунском районе, 6 мостов из железнобетонных конструкций. Дорожное полотно в некоторых местах уложено на высоте 20 метров. Использовано более 1 миллиона кубометров земли, уложено 450 тысяч квадратных метров геосетки. А еще дорожники проложили трубы, установили барьерное ограждение, дорожные знаки, обустроили остановочные пункты. Такой масштабный проект за два года реализовала «Дорожная служба Иркутской области». Она выиграла тендер на строительство трассы на сумму 2,8 млрд рублей в конце 2015 года и сразу приступила к работе. Несмотря на морозы, вместе с субподрядчиками прокладывали путь через тайгу и болота.

Максим Черниговский, генеральный директор Дорожной службы Иркутской области: На севере всегда сложности – это холода, непроходимые заболоченные места, тем не менее, все трудности были преодолены, работа была выполнена.

Сдачей этого объекта дорожная служба не ограничится, в дальнейшем она будет содержать трассу, а через несколько лет, после того, как устоится земельное полотно, при наличии финансирования дорогу планируется заасфальтировать. Как отметил Максим Черниговский, Губернатор и Правительство региона уделяет большое внимание развитию дорожной сети на севере области. Впереди — строительство дорог Киренск-Казачинское, Бодайбо – Токсимо, продолжится ремонт трассы Братск-Усть-Илимск.

Евгений Липатов, заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области: В целом, на сегодняшний день у нас неплохие результаты. Планируется, что будут выполнены работы на сумму 10,5 млрд рублей. На следующий год планы серьезные по проекту президента «Безопасные качественные дороги». Думаю, с успехом мы должны их выполнить.

В этом году, кроме дороги Тайшет-Чуна-Братск, введен еще один крупный объект протяженностью 50 км – участок трассы Иркутск-Листвянка. Всего в Иркутской области отремонтировано более 200 км автомобильных дорог. Это самые высокие результаты работы за последние 7 лет. Новые дороги придадут новый импульс развитию районов и региона в целом.