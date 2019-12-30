Отдельные категории граждан, пострадавших от наводнения, получают подарки к Новому году

Подарки к Новому году. По распоряжению врио главы региона Игоря Кобзева отдельные категории граждан в территориях, пострадавших от паводка, получают продуктовые наборы. Аграрии области откликнулись на призыв собрать подарки. Их уже получили ветераны Великой Отечественной, живущие в Тулунском районе и Нижнеудинске. А до Нового года наборы раздадут во всех районах, вошедших в зону ЧС.

Максим Винокуров — житель Нижнеудинска, ветеран Великой Отечественной — гостей сегодня не ждал. А они пришли, да еще и в компании с Дедом Морозом. Он, как и положено волшебнику, не с пустыми руками. Подарки к Новому году вручают по распоряжению врио главы региона. В наборе мясная, рыбная, молочная продукция, мука, сыры, консервация, сладости. Хороший подарок к новогоднему столу.

Евгений ТОРУНОВ, И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Желаем нашим ветеранам всего самого лучшего, главное — здоровье, внимание близких. И чтобы все у них было хорошо в новом году.

На складе в Тулунском районе кипит работа. Сортируют продукцию, составляют подарки. В Тулуне наборы вручает исполняющий обязанности главы регионального минсельхоза Илья Сумароков. Он ездит в гости к ветеранам и поздравляет их.

Илья СУМАРОКОВ, И.О. МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Они должны чувствовать, что они не забыты сегодня в такой сложной ситуации. И поддержка оказывается. И это важно. На этот призыв с радостью откликнулись аграрии Иркутской области. Большая часть продукции в продовольственных наборах — это как раз та продукция, которая произведена на территории Иркутской области нашими сельхозтоваропроизводителями.

Подарки вручают отдельным категориям граждан. Это ветераны ВОВ, инвалиды, граждане категории «дети войны», одиноко проживающие люди пожилого возраста, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Все они живут в зоне чрезвычайной ситуации, летом пострадали от паводка. Это Тулунский, Тайшетский, Нижнеудинский, Чунский, Куйтунский, Заларинский и Зиминский районы.