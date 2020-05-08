Оставшимся без работы жителям Приангарья предлагают общественный труд

Жителям региона, которые потеряли работу и получают минимальный размер оплаты труда, предлагают выйти на общественные работы. Центры занятости уже начинают заключать такие договоры. Работа временная, сроки зависят от желания нанимаемого.

Наталья ВОРОНЦОВА, И.О. МИНИСТРА ТРУДА и ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: С 12 мая центры занятости населения области начинают работу по заключению договоров с предпринимателями, с муниципальными учреждениями по приему граждан на общественные работы. Я думаю, эта мера у нас востребованная. Обратившиеся граждане уже заявки в центр занятости подали. Общественные работы будут длиться по желанию гражданина. 2-3 месяца, можно и более короткий период в зависимости от желания гражданина.

В целом с начала ограничительных мер центр занятости города Иркутска принял уже более семи тысяч посетителей как очно, так и онлайн. Работает телефон горячей линии. Главная задача сейчас — проконсультировать всех, кто попал в сложную ситуацию. Напомним, личные приемы проводят только по предварительной записи, чтобы не допустить скопления большого количества людей.