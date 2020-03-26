Особый режим обучения вводят с 1 по 12 апреля в школах Иркутской области

Особый режим обучения вводят с 1 по 12 апреля в школах Иркутской области

26.03.20

Дети будут изучать программы общего и дополнительного образований в полном объеме по учебным планам. Сейчас школьники находятся на каникулах, а детские сады работают по графику. В них проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия, ведется ежедневный мониторинг заболеваемости, дети проходят утренний фильтр. Во время собраний родителям выданы рекомендации по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции.

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