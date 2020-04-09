Особый противопожарный режим на юге Иркутской области введут 10 апреля

Постановление об этом подписал сегодня глава регионального правительства Константин Зайцев. Во время подготовки к противопожарному периоду сотрудники МЧС, профильного министерства, дорожные службы проводили контролируемые отжиги сухой растительности на территории области. Эти меры необходимы для того, чтобы предотвратить крупные пожары. В ежедневном режиме специализированные диспетчерские службы мониторят лесопожарную обстановку. Они также контролируют распространение огня при отжигах травы, а при возгораниях незамедлительно принимают все меры для тушения. Для этого на вооружении лесхозов региона новая техника. Так, в 2019-м приобрели 70 машин.

Дмитрий ПЕТРЕНЁВ, И.О. МИНИСТРА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Эта техника предназначена для тушения лесных пожаров, эту новую технику мы активно будем использовать в текущем году. Также и в этом году закуплено 40 дополнительных единиц техники, которая до середины июня также поступит на вооружение лесхозов.

На сегодня в Иркутской области не зарегистрировано ни одного лесного пожара.