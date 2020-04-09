Особый противопожарный режим на юге Иркутской области введут 10 апреля

Особый противопожарный режим на юге Иркутской области введут 10 апреля

09.04.20

Постановление об этом подписал сегодня глава регионального правительства Константин Зайцев. Во время подготовки к противопожарному периоду сотрудники МЧС, профильного министерства, дорожные службы проводили контролируемые отжиги сухой растительности на территории области. Эти меры необходимы для того, чтобы предотвратить крупные пожары. В ежедневном режиме специализированные диспетчерские службы мониторят лесопожарную обстановку. Они также контролируют распространение огня при отжигах травы, а при возгораниях незамедлительно принимают все меры для тушения. Для этого на вооружении лесхозов региона новая техника. Так, в 2019-м приобрели 70 машин.

Дмитрий ПЕТРЕНЁВ, И.О. МИНИСТРА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Эта техника предназначена для тушения лесных пожаров, эту новую технику мы активно будем использовать в текущем году. Также и в этом году закуплено 40 дополнительных единиц техники, которая до середины июня также поступит на вооружение лесхозов.

На сегодня в Иркутской области не зарегистрировано ни одного лесного пожара.

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