Осенний призыв стартовал в Иркутской области

В этом году в армию отправятся почти 2,5 тысячи молодых людей из нашего региона. Это меньше, чем обычно. За счет чего снизили план по призыву и насколько охотно сегодня юноши идут служить? Все подробности в следующем материале.

Андрею Селянгину 19 лет, совсем недавно он окончил аграрный техникум и, как только началась призывная кампания, отправился в военкомат. Он всегда хотел стать военным, и вот мечта становится ближе. Юноша уже прошел медкомиссию и получил долгожданную повестку.

Андрей СЕЛЯНГИН, ПРИЗЫВНИК: Уже давно хочу служить в армии, в дальнейшем планирую подписать контракт. Кто-то же должен защищать, вот на это и опираюсь. Если не я, то кто?

В военном комиссариате молодые мужчины призывного возраста толпятся в очереди к врачам, на беседу с полковником, за повесткой. Как отмечают специалисты, сейчас среди молодых людей очень много тех, кто отправляется служить после вузов, получив диплом, сразу идут в военкомат.

Борис ЛУКАШОВ, ПРИЗЫВНИК: Я закончил высшее учебное заведение — Иркутский госуниверситет — и решил, что лучше сейчас в 23 идти в армию, чем потом в 25 после магистратуры.

У призывной кампании этой осенью есть ряд особенностей. Право на отсрочку от армии получили юноши из затопленных территорий — Тулунский, Нижнеудинский, Тайшетский и Чунский район. Всего в Иркутской области должны призвать почти 2,5 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом эта цифра меньше на 19%.

Алексей ДЕРЕВЯНКО, ВОЕННЫЙ КОМИССАР ОКТЯБРЬСКОГО и ПРАВОБЕРЕЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ г. ИРКУТСКА: В осенний призыв 2019 года план несколько снижен в связи с тем, что на территории Иркутской области произошла чрезвычайная ситуация, поэтому план немного снизили. Октябрьский, Правобережный округ должен направить в войска осенью 280 человек.

Основное количество призывников дают города. Кроме того, в этом году в армию отправятся 55 молодых людей из северных территорий — Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского районов. Служить юноши из Иркутской области будут в 4 военных округах, а также на Северном флоте.