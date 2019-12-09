Операция «Ель» стартовала в Иркутской области

Массовые проверки незаконных рубок елей пройдут в Иркутской области с 9 по 31 декабря. Стартовала операция «Ель». До конца декабря будут задействованы передвижные и стационарные посты. К патрулированию привлекут сотрудников МВД, общественных лесных инспекторов по охране окружающей среды, членов школьных лесничеств. Министерство лесного комплекса Иркутской области напоминает: самостоятельная заготовка новогодних деревьев запрещена законодательством. Нарушителям грозит штраф до 4 тысяч рублей. Для юридических лиц наказание составит от 200 до 300 тысяч рублей.