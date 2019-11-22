Около 4 миллиардов рублей компенсируют Иркутской области из средств федерального бюджета

Эти средства в оперативном режиме направляли из регионального бюджета на оплату свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья для пострадавших в результате наводнения. В Москве это обсудили заместитель председателя правительства России, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Глава региона отметил, что на данный момент более 10 тысяч человек уже приобрели жилье взамен утраченного во время наводнения. Оплачены 3700 свидетельств на общую сумму почти 11 миллиардов рублей.