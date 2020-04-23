ОГЭ и ЕГЭ в Иркутской области пройдут в очной форме

ОГЭ по математике в этом году пройдет 19 июня, по русскому языку — 24 июня, 7 июля – резервный день. Сдавать предметы по выбору девятиклассники не будут. Что касается ЕГЭ, то он пройдет по единому для всей страны расписанию. Сроки его проведения корректируются Министерством просвещения России в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Единый госэкзамен в нашем регионе будут сдавать более 14 тысяч одиннадцатиклассников, организуют деятельность 124 пунктов для проведения экзаменов.

Ирина ЛЕБЕДЕВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО и ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Речи об отмене не идет. Подготовка учеников осуществляется в дистанционном режиме.

Приемная кампания в вузах стартует, как только будут опубликованы последние результаты ЕГЭ. Ранее Минобрнауки России из-за пандемии коронавируса сдвинуло сроки приема документов. Так, абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа, первая волна зачисления пройдет 19 августа, а вторая — 24 августа.