Общественная палата Иркутской области намерена обратиться в Генпрокуратуру России с просьбой проконтролировать ход расследования дела о санитарных рубках в заказнике «Туколонь». Сейчас фигурантом по нему проходит экс-министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и пособничестве в незаконных рубках. Сегодня об этом говорили на заседании общественной палаты Приангарья. В нем участвовали и представители министерства лесного комплекса области, а также регионального центра защиты леса. Приглашали на заседание и сотрудников прокуратуры. Но они не пришли. Причины озвучили в письме.

Владимир ШПРАХ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сотрудникам прокуратуры Иркутской области принять участие в заседании общественной палаты Иркутской области относительно обстоятельств расследования данного уголовного дела не представляется возможным, поскольку в соответствии с положениями статьи 161 УПК РФ данные не подлежат разглашению.

На заседании выступили эксперты общественной палаты. Они ездили в «Туколонь» вместе с лесопатологами. Говорят, что санитарные рубки были необходимы. Лес поражен вредителем. Это подтверждают не только иркутские, но и красноярские, читинские эксперты и специалисты из европейской части страны.

Александр ЗВЕРЕВ, ДИРЕКТКОР ФБУ «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЛЕСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»: Все подтверждают то, что ситуация на сегодня критическая. Вопрос же не ограничился этой рубкой. Он остался. Дальше что делать с лесом, который вокруг. Мы в этом году еще вокруг 800 гектаров обследовали, и этот лес погиб. Тут даже другого слова под него не подберешь.

Чтобы остановить заражение остального леса, решили вывезти из «Туколони» порубочные остатки — одну из причин распространения вредителя. На заседании озвучили, что следственные органы направили в региональный минлес письмо, в котором указали: порубочные остатки не являются вещественным доказательством.