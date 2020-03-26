Обращение врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

Обращение врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева26.03.20
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к жителям региона.
Уважаемые жители Иркутской области!
Мы сегодня оказались в непростых условиях. Многие испытывают тревогу за здоровье и жизнь, своё и своих близких. Потребность в безопасности – это естественное чувство. Заверяю вас: мы делаем всё, чтобы эту безопасность вам обеспечить.
В Иркутской области сейчас не зафиксировано ни одного случая заражения. И все усилия направлены на то, чтобы это положение сохранить. Не допустить распространения болезни.
Первое. Мною подписан Указ о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Обращаюсь к депутатам Законодательного собрания: мы намерены увеличить бюджетные средства на медицину и социальное обеспечение. Прошу поддержать наши экстренные действия.
Второе. Уже выделены средства резервного фонда на закупку масок и других средств защиты. Средств безопасности хватит на всех! Социально незащищённым слоям населения мы намерены обеспечить их бесплатную раздачу.
Третье. В обязательном порядке проверяются все прибывающие на вокзалы и в аэропорты. Двухнедельный карантин – необходимая мера.
Прошу всех, кто в зоне риска, отнестись с пониманием к мерам контроля. К режиму самоизоляции. Не уклоняться от обследований и карантина.
Происходящее в стране и в мире касается нас всех. И очень многое зависит от личной сознательности и ответственности. Вынужденные каникулы, объявленные президентом, – не время для массовых развлечений.
Руководители предприятий и организаций! В ваших силах организовать рабочий процесс без угрозы для здоровья людей. Глава государства в своём обращении перечислил меры поддержки разных форм бизнеса. Государство поможет вам выстоять в сложной ситуации. Помогите и вы своим сотрудникам!
Огромная просьба к старшему поколению: соблюдайте все меры безопасности. Для вас это особенно важно. Не стесняйтесь обращаться за помощью! В том числе, к волонтёрам.
Сейчас активно работают студенты медицинских вузов. Волонтёры ОНФ оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам. Приносят на дом продукты и лекарства. Большое спасибо за вашу активную жизненную позицию!
Огромная благодарность медикам. Они днём и ночью на посту. Дополнительные места в стационарах подготовлены. Горячие линии работают круглые сутки.
Отдельная просьба к представителям СМИ и интернет-ресурсов. На вас ответственность за достоверность информации. Все сведения о ситуации в регионе есть в оперативном штабе. Данные мы обновляем несколько раз в день. Жителей области призываю ориентироваться на официальные источники информации.
Дорогие друзья! Ситуация сложная, но не критическая. И мы с ней справимся!Солидарность, ответственность, защита – сейчас самое главное. Берегите себя и друг друга!
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