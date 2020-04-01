Обращение Игоря Кобзева к жителям региона

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к жителям региона.

Сегодня мы все находимся перед лицом серьезной опасности. Коронавирус распространяется стремительно. Обстановка в регионе следующая: подтверждены 3 случая коронавируса, еще 5 – с сомнительным анализом.

Все заболевшие находятся в инфекционной больнице, изолированы, проводится лечение, состояние удовлетворительное.

Обращаюсь к главам муниципалитетов, руководителям предприятий и бизнеса, к жителям. Мы все понимаем, что экономическая ситуация сложная. Проблемы будем решать сообща. Но сегодня важнее минимизировать распространение вируса.

Для этого вчера мною был подписан Указ о введении в области режима самоизоляции.

Это значит:

Во-первых, введены особые требования к прибывающим в регион. В ближайшие дни в Иркутскую область из-за рубежа вернутся более тысячи человек. В аэропорту пассажирам замеряют температуру, забирают анализ на обследование. Медики будут следить за состоянием каждого в течение 14 дней!

Все пассажиры обязательно направляются на изоляцию.

Вариантов изоляции несколько:

Те, кто может обеспечить режим самоизоляции в индивидуальных жилых домах, будут доставлены спецтранспортом до места проживания.

Те, кто проживают в многоквартирных жилых домах, будут размещаться в специально подготовленных помещениях (обсерваторах).

Жесткое соблюдение карантина – обязательное условие.

Уважаемые жители! Прошу вас отнестись с пониманием к ограничениям, связанным с режимом самоизоляции. Это необходимая мера, которая спасет вашу жизнь и жизнь ваших близких.

Во-вторых, в общественных местах – магазинах, аптеках, транспорте – соблюдайте безопасную дистанцию — не менее полутора метров.

Уважаемые жители! Оставайтесь дома. При походе в магазин или аптеку выбирайте те, что ближе всего. По возможности пользуйтесь службами доставки. Выгуливать собак допустимо в радиусе 100 метров от дома.

В-третьих, медицинские средства индивидуальной защиты приобретаются. Первоочередная задача на сегодня – обеспечить медицинский персонал и работников специальных служб средствами защиты.

Прошу всех вести себя ответственно и разумно. Не нарушать установленные требования. К нарушителям будут применяться меры административного воздействия.

Помните: здоровье и жизнь – главная ценность. Берегите себя и своих близких!