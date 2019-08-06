Обмелевшие реки на севере Приангарья затрудняют северный завоз

Жаркая погода на севере Иркутской области сказывается и на судоходстве. Реки обмелели, это осложняет северный завоз. Дополнительные трудности создает и большое задымление. Видимость сильно ухудшилась. Навигацию этого года характеризуют как сложнейшую в техническом плане. Затяжная весна не позволила начать доставку грузов вовремя. За период навигации по северным рекам доставят половину общего количества угля и 15% жидкого топлива. Остальные объемы топлива завезут уже в течение отопительного периода по комбинированной схеме железнодорожным и автомобильным транспортом.