Областной школьный сурхарбан стартовал в Нукутском районе

Культурно-спортивный праздник третий по счету и в этом году стал межрегиональным. Впервые здесь приняли гостей из соседней Бурятии. Есть и другие новшества. О них в следующем материале.

Катя Сабирова поет о любви к маме. Девочка первый раз участвует в детском сурхарбане. Исполняет песни не только на бурятском, а еще на татарском и даже индийском.

Катя САБИРОВА, УЧАСТНИЦА ОБЛАСТНОГО ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНОГО ПРАЗДНИКА «СУРХАРБАН-2019»: Но больше всего люблю петь на бурятском, потому что это мой родной язык.

10-летний Олег Зурбанов со сцены тоже заявляет, что любит Родину. С песней дружит 4 года и имеет в арсенале 36 грамот, в том числе московских фестивалей. Именно для него готовил композицию, которую исполнил и сегодня.

Конкурс детского творчества «Детства яркая палитра» впервые проходит в рамках школьного сурхарбана. По итогам в номинации эстрадная песня Катя Сабирова берет 2 место, а Олега Зурбанова удостаивают 37 диплома в его карьере.

Спортивную часть праздника открывают легкоатлеты. У юношей и девушек по 4 дистанции. На финише 100 метровки у слабого пола выясняем: секрет успела в тренировках с более сильными соперниками.

Особая популярность на Бурятской земле у традиционной борьбы. В этом году новшество: всех участников перед поединком обязали исполнять танец орла. Скомкано, стесняясь, но исполняют. Школьный сурхарбан в этом году в новом статусе — межрегиональном. Свою команду выставили и гости из Бурятии. Всего более 500 участников в эти дни собрались в Нукутском районе.

Анатолий ПРОКОПЬЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА: Здесь ребята получат новых друзей, пусть будут новые рекорды, а также пусть будут творчество и радость на стадионе в Новонукутске.

На эти соревнования у Усть-Ордынского округа серьезные надежды. Ведь звезды большого спорта вырастают из тех, кто добивается результатов с детства.