О задымлении Приангарья предупреждают в главном управлении МЧС по Иркутской области

На утро 22 мая на территории региона действует 21 пожар. Общая площадь — более трех тысяч гектаров. В связи с изменением направления ветра возможно задымление населенных пунктов. Это Савватеевка под Ангарском, а также поселки и деревни в Качугском, Тулунском, Усольском, Шелеховском и Черемховском районах. Тем временем в настоящее время угрозы перехода лесного пожара на населенные пункты нет. Но усиление ветра, которое ожидается в ближайшие часы по области, может распространить дым на большие расстояни. Спасатели просят всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике.