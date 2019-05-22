О задымлении Приангарья предупреждают в главном управлении МЧС по Иркутской области

О задымлении Приангарья предупреждают в главном управлении МЧС по Иркутской области

22.05.19

На утро 22 мая на территории региона действует 21 пожар. Общая площадь — более трех тысяч гектаров. В связи с изменением направления ветра возможно задымление населенных пунктов. Это Савватеевка под Ангарском, а также поселки и деревни в Качугском, Тулунском, Усольском, Шелеховском и Черемховском районах. Тем временем в настоящее время угрозы перехода лесного пожара на населенные пункты нет. Но усиление ветра, которое ожидается в ближайшие часы по области, может распространить дым на большие расстояни. Спасатели просят всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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