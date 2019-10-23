Нулевой налог на электрокары хотят ввести в Иркутской области

Нулевой налог на электрокары хотят ввести в Иркутской области

23.10.19

Владельцев электромобилей предлагают освободить от уплаты транспортного налога. Предполагаются льготы и для тех, у кого на автомобилях стоит газобаллонное оборудование. С такой инициативой в региональном парламенте выступил Сергей Малинкин, замминистра ЖКХ, энергетики и транспорта области. Депутаты рекомендовали принять законопроект в первом чтении. Но документ требует доработок. Если все предложения примут, то бюджет Приангарья не получит 260 миллионов рублей.

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