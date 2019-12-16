Новый спортивный зал открыли в селе Нагалык Баяндаевского района

Такой спортзал есть не в каждой городской школе. А вот ученики из села Нагалык могут им похвастаться. Накануне в Баяндаевском районе открыли очередной спортивный объект. Чем он может быть полезен взрослым, расскажем далее.

15 месяцев. Именно столько понадобилось подрядчикам для строительства спортивного зала школы села Нагалык. До этого специализированного помещения для занятий физкультурой у местных школьников не было. А когда в 2013 году сгорел КСК, в селе вообще не осталось спортивных объектов. Руководству школы приходилось вывозить детей в Баяндай. А это около 20 километров.

Руслан ХАНТАЕВ, ДИРЕКТОР НАГАЛЫКСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ: Денежные затраты, автотранспорт. Было это все сопряженно с большими трудностями. Но сейчас они уже отпали. Население же в стороне не оставалось. Принимало участие в разработке проекта, и собрали до 1 миллиона рублей.

А вообще стоимость спортзала — 66 миллионов рублей. Все они выделены из областного бюджета. По задумке руководства школы и села зал должен стать центром спортивного притяжения. Вольная борьба, стрельба из лука, игровые виды спорта. В вечернее время здесь будет заниматься молодежь и люди среднего возраста. Ведь сейчас Нагалык испытывает второе рождение. Развитие фермерского хозяйства дало свои плоды. Отток населения прекратился. Появилась даже очередь в детский сад.

Герман ЕМНУЕВ, ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАГАЛЫК: Фермеры, около 40 человек, все они молодежь. Остаются в деревне. Строят дома. Молодые семьи уже строят дома, 23 человека, еще 3-4 семьи, думаю, что в этом году, вот-вот начнут. И у будущего Нагалыка большая перспектива.

Поэтому в мечтах и уже в готовой проектно-сметной документации есть строительство новой школы. Современной, с учетом всех потребностей как школьников, так и преподавателей. А заодно регулярное проведение турниров. Первым, кстати, стал именной — в честь Валерия Шалбаева. Легендарный местный тракторист, школьный инструктор и любитель волейбола. Его помнят и чтут до сих пор.