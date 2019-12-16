Новый состав правительства Приангарья обнародуют 23 декабря

Новый состав правительства обнародуют в следующий понедельник. Такое заявление сделал сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Он провел первое оперативное совещание с областным правительством, представителями силовых структур и общественниками.

Первое совещание в новом статусе Игорь Кобзев начал по-деловому. Четко и по существу о самой большой на сегодня проблеме для региона. Ликвидация последствий и восстановление после паводков пострадавших территорий. В Тулуне и Нижнеудинске Игорь Кобзев побывал на минувших выходных. Поэтому знает, о чем говорит. Одно из первых решений — создать специальную рабочую группу. Она будет работать в Тулуне. Там же развернут правительственный оперативный штаб.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: До 1 августа все контрактные обязательства должны быть выполнены. Те, кто выходит за сроки, к ним применять штрафы. Я надеюсь, меня в этом поддержат. У нас времени нет. Наша основная задача – построить, переселить людей.

Программу ликвидации последствий наводнения скорректируют. Первый контрольный срок — август 2020-го. А полностью завершат работы только через два года — к сентябрю 2022-го. Кроме того, в ближайшее время планируют провести переговоры с банками, чтобы с социально незащищенных граждан, пострадавших от паводка, списать все кредиты. Это многодетные семьи, ветераны, дети-сироты, малоимущие. Еще один важный вопрос: кто же войдет в новый кабмин? Игорь Кобзев подчеркнул: сейчас все главы министерств и ведомств работают на своих постах.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я себе срок поставил до 20 числа. С каждым лично побеседую. Вижу уже проблемы и задачи, в том числе по профильным министерствам. Если должностное лицо согласно по этому пути идти, мы заключим контракт на срок от 3 до 9 месяцев. Если нет, то коллеги, пожалуйста, расстаемся, и каждый занимается своим делом.

Как отметил Игорь Кобзев, кандидатуры, к которым у правоохранительных органов есть вопросы, рассматриваться не будут. Новый состав правительства обнародуют 23 декабря на следующем оперативном совещании.