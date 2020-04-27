Новый медицинский центр в Шелехове построят к середине лета

Центр нужен для борьбы с коронавирусом. Такие же учреждения возведут в Братске и Тайшете. А что будет со зданиями после пандемии, расскажем далее.

В Шелехове закладывают капсулу при строительстве нового медицинского центра. Он будет рассчитан на 60 пациентов. В здании оборудуют приемно-диагностическое отделение, лечебные боксы, отделения реанимации и интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ. Обязательно кабинет УЗИ и рентген. Сдать объект глава региона поручает до середины июля.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Знаю и уверен, что пик пандемии будет пройден и устранены все последствия, а это здание пригодится нам и в дальнейшем.

После пандемии это будет иммунологический центр. А пока быстровозводимые строительные конструкции позволят уложиться в сжатые сроки. Особое внимание безопасности врачей и, конечно, пациентов. Для этого отдельные лечебные боксы и особые инженерные технологии. Такие же центры в ближайшее время начнут строить в Тайшете и Братске.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 16 июля мы включаем это лечебное учреждение в концепцию лечения от коронавирусной инфекции.

А в Ангарской городской больнице №1 уже готовы к приему пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Это учреждение — одно из семи перепрофилированных в регионе. До пандемии в больнице оказывали плановую и экстренную хирургическую помощь.

Ирина ДЕМКО, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ АНГАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1: Этот корпус сейчас полностью освобожден для больных с COVID-19. Но у нас хирургический профиль, и пациентам необходима в большей степени хирургическая помощь.

В больнице 65 коек с подводом кислорода. В целом госпиталь рассчитан на 90 мест. Неделю Игорь Кобзев проверял готовность медучреждений области к приему больных коронавирусом.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Договорились с волонтерским движением, что они облагородят придворовую территорию больниц в порядок. А с городским управлением определились, что и подъездные пути будут отремонтированы.

На сегодня одна из главных задач — вести жесткий контроль за всеми контактирующими и теми, кто находится на самоизоляции.



