«Новости. Усть-Орда»: Уборочная кампания завершается в Баяндаевском районе

Успеть поймать погоду. Это для обычных жителей теплое бабье лето — повод насладиться погодой и прогулками на природе, для фермеров это горячая пора. В регионе заканчивается уборочная кампания. Традиционно житницей Прибайкалья называют Аларский район. Но съемочная группа отправилась туда, где зимой до минус 60. В Баяндаевский район. При этом местные аграрии дают отличные результаты. Далее наша новая рубрика «Новости. Усть-Орда».

Иногда по 16 часов в сутки. Уборочная страда, она такая. Тут каждая минута важна. А вообще житель села Нагалык Сергей Емнуев с техникой на ты с детства. Про таких говорят: «На земле рожден». Правда, после школы, как и многие молодые, решил уехать в город. Отучился на юриста. Но…

Сергей ЕМНУЕВ, ФЕРМЕР: Сердце подсказало. Да и не нравится мне юриспруденция. Зря пошел. Надо было на агрономический идти.

Его младшему брату Андрею сердце подсказало открыть ферму пару лет назад. Теперь в семействе Емнуевых все фермеры. Сестра отвечает за бумажную работу. Мужчины за все остальное. И если на Сергее техника, то Андрей, строитель с высшем образованием, интересуется землей и ноу-хау в области повышения урожайности.

Андрей ЕМНУЕВ, ФЕРМЕР: Вон какая пшеница у нас! В этом году попробовали новый сорт. «Бурятская осистая», ну она очень себя уже зарекомендовала. Большой урожай. Где-то, я думаю, пока еще полностью не подсчитывал, центнера по 42 падает с гектара.

Деньги на комбайн Емнуевы копили несколько лет. А купив, затем своим ходом пригнали из Красноярска. А средства на этот грузовик получены по областной программе «Молочная ферма». И та, и та техника работает первый сезон. И фермеры ею довольны. Впрочем, техника есть техника. Возможно все. Убрав 120 гектаров пшеницы без происшествий, комбайны встали. К ремонту подключились все. На устранение проблемы ушло два часа. И снова за работу. Пока погода шепчет, ее ловить надо, говорят Емнуевы. Как и другие аграрии. Ведь сейчас в Баяндаевском районе все подчинено одному: сбору зерновых. А заодно и заготовке сена и соломы. Вся продукция полностью обеспечит животноводов. А значит, будет молоко и мясо.

Виктор ЗАНДАНОВ, ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА: Очень благоприятный год. У нас будет и зерно, у нас будут и хорошие семена. И даже излишек, его можно продать. Сегодня они спрашивают: куда его можно продать?

В целом уборочная кампания по всему Усть-Ордынскому округу идет с хорошим темпом. Сейчас в 6 районах только зерновых собрали 117 тысяч тонн. Это уже на три процента больше, чем в прошлом году. Поэтому у фермеров Баяндая есть идея часть урожая отдать в пострадавшие от наводнения районы области. Ведь, как известно, все аграрии на одной земле работают. И в беде товарищей выручать надо. Иначе нельзя.