Нового вредителя обнаружили в лесах Иркутской области

Нового вредителя обнаружили в лесах Иркутской области

20.09.19

Это жук-короед под названием уссурийский полиграф. В Слюдянском районе он захватил деревья на площади 11,5 с половиной гектаров. Уссурийский полиграф повреждает в основном пихтовые леса, но адаптируется к питанию на ели. В последние годы ученые отмечают массовое размножение этого вредителя. Как сообщает Россельхознадзор, он представляет опасность, сейчас специалисты заняты локализацией очага заражения и ликвидацией популяции.

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