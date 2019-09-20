Нового вредителя обнаружили в лесах Иркутской области

Это жук-короед под названием уссурийский полиграф. В Слюдянском районе он захватил деревья на площади 11,5 с половиной гектаров. Уссурийский полиграф повреждает в основном пихтовые леса, но адаптируется к питанию на ели. В последние годы ученые отмечают массовое размножение этого вредителя. Как сообщает Россельхознадзор, он представляет опасность, сейчас специалисты заняты локализацией очага заражения и ликвидацией популяции.