Новое производство открыли в Усолье-Сибирском

Резидент ТОСЭР «Усолье-Сибирское» открыл завод по производству оборудования для добычи полезных ископаемых. Предприятие начнет выпускать винтовые сепараторы. Их используются для обогащения минералов. Продукцию будут поставлять горнодобывающим компаниям в России и странах ближнего зарубежья. От бизнес-плана до запуска прошло около года. Все это время компанию на всех этапах сопровождало Агентство инвестиционного развития Иркутской области. Инвестиции в завод превысили 10 миллионов рублей. Проект обещает окупить себя всего за полтора года.

Максим ТОРОПКИН, МЭР г. УСОЛЬЯ-СИБИРСКОГО: У нас это уже 14 резидент, не все, правда, вступили в работу. Потому что можно стать резидентом, но многие проходят экспертизу, строительство ведут. А сейчас мы видим предприятие, которое с нуля открылось. Василий БОЯРКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сегодня открыто предприятие, которое нацелено на удовлетворение спроса крупных горнодобывающих компаний. При этом научно-исследовательская работа компании будет продолжать вестись, чтобы технологию усовершенствовать по эффективности этих винтовых сепараторов.

В будущем штат увеличат до 50 человек, которые будут выпускать более 1000 аппаратов в год.