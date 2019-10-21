Новое производство открыли в Усолье-Сибирском

Новое производство открыли в Усолье-Сибирском

21.10.19

Резидент ТОСЭР «Усолье-Сибирское» открыл завод по производству оборудования для добычи полезных ископаемых. Предприятие начнет выпускать винтовые сепараторы. Их используются для обогащения минералов. Продукцию будут поставлять горнодобывающим компаниям в России и странах ближнего зарубежья. От бизнес-плана до запуска прошло около года. Все это время компанию на всех этапах сопровождало Агентство инвестиционного развития Иркутской области. Инвестиции в завод превысили 10 миллионов рублей. Проект обещает окупить себя всего за полтора года.

Максим ТОРОПКИН, МЭР г. УСОЛЬЯ-СИБИРСКОГО:

У нас это уже 14 резидент, не все, правда, вступили в работу. Потому что можно стать резидентом, но многие проходят экспертизу, строительство ведут. А сейчас мы видим предприятие, которое с нуля открылось.

Василий БОЯРКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Сегодня открыто предприятие, которое нацелено на удовлетворение спроса крупных горнодобывающих компаний. При этом научно-исследовательская работа компании будет продолжать вестись, чтобы технологию усовершенствовать по эффективности этих винтовых сепараторов.

В будущем штат увеличат до 50 человек, которые будут выпускать более 1000 аппаратов в год.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.