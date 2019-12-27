Невиновность сантехника в гибели пенсионеров в Ангарске подтвердил областной суд

Невиновность сантехника в гибели пенсионеров в Ангарске подтвердил областной суд

27.12.19

Областной суд оставил без изменений решение Ангарского суда о невиновности сантехника в гибели двух пенсионеров. Напомним, в феврале 2018 года в городе нефтехимиков во время прорыва трубы с кипятком в одной из квартир от ожогов скончались пожилые супруги. В отношении слесаря-сантехника местного ЖЭУ, который за полгода до трагедии ремонтировал батарею, было возбуждено уголовное дело. 5 ноября Ангарский городской суд вынес по делу оправдательный приговор. С таким решением не согласились родственники погибших и обратились за помощью к главе следственного комитета России Александру Бастрыкину, который поручил подчиненным в Иркутской области ходатайствовать перед органами прокуратуры об обжаловании приговора.

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